Tiroteo en Luisiana deja al menos 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo ocurrido en un centro comercial en Baton Rouge, en Louisiana, Estados Unidos, informó la policía.

WAFB News citó al jefe policial TJ Morse, quien señaló que el tiroteo no fue un acto de violencia aleatorio, sino producto de una discusión entre dos grupos de personas que se encontraban en la zona de restaurantes y se comenzaron a disparar entre ellos. Morse añadió que no existe ninguna amenaza para la población.

Seis víctimas fueron llevadas al hospital y otras llegaron por su cuenta. Algunos de los heridos están siendo sometidos a cirugía, en tanto que un tirador permanece fugitivo.

Jeff Landry, gobernador de Louisiana, señaló estar al tanto del tiroteo que se está produciendo en el centro comercial. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans también dijo haber sido informado del tiroteo y estar “respondiendo al incidente, junto con nuestros socios”.