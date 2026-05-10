Toman instalaciones de Enfermería de Uabjo

Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) con sede en Putla Villa de Guerrero tomaron las instalaciones; piden la destitución de la coordinación académica.

La comunidad estudiantil dio a conocer que entre sus peticiones está el cambio inmediato de los coordinadores actuales y la participación directa del alumnado en la nueva elección de la nueva coordinación.

Esto, al externar que la administración actual que está a cargo de la facultad, ha propiciado un ambiente de confrontación entre el alumnado, lo cual afecta directamente en lo académico y la convivencia estudiantil.

“Queremos la posibilidad de elegir como coordinador a alguno de los enfermeros con los que iniciamos este proyecto académico, considerando su conocimiento y cercanía con la facultad”, señalaron tras tomar las instalaciones de enfermería con sede en Putla de Guerrero.