Tormenta Boris deja inundaciones y afectaciones

El paso de la tormenta tropical Boris dejó en Oaxaca inundaciones, deslaves y afectaciones menores en diversos municipios principalmente de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca del Papaloapan y Sierra Sur.

En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el efecto de mar de fondo causó inundaciones en viviendas, por lo que se tuvo que habilitar un albergue; también se registraron inundaciones en el fraccionamiento El Pitayal y clónica Cuarta Sección de Santo Domingo Tehuantepec. De igual manera, en Salina Cruz, en la Clínica IMSS y agencia Las Salinas del Marqués.

En tanto en la Región Sierra Juárez, en la Carretera Federal 190 Kilómetro 68, San Dionisio Ocotepec- San Pedro Totolapam se mantiene paso intermitente por derrumbes y deslaves sobre la carretera.

Mientras que en las regiones Sierra Sur y Mixteca, en San Mateo Yucutindoo se registró un derrumbe de cerro sobre el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, obstruyendo el tránsito. En Miahuatlán se registraron afectaciones en el tramo carretero Cuixtla-San Pablo Coatlán.

La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, llamó a proteger a estudiantes, docentes y familias con la suspensión de actividades escolares de forma preventiva para este martes 9 de junio en los planteles de todos los niveles educativos, públicos y privados, de los municipios de la región Sierra-Costa.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tormenta Boris se ha debilitado a una baja presión remanente.

A través de la cuenta de X, señaló que Boris se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.

Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Jalisco, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y al oeste de Oaxaca.