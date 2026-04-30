Tras acusación, Inzunza desaparece del Senado

El senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, asistió la mañana de ayer miércoles al Senado de la República como cualquier otro día de sesiones, pero en cuanto se difundió la información que lo involucra abandonó la sede legislativa.

Al medio día el legislador morenista registró su asistencia en el tablero electrónico.

Sin embargo, ya no acudió a la sesión del pleno, luego de que comenzó a circular el comunicado de las autoridades de EE. UU., y prácticamente se hizo “ojo de hormiga”.

En su oficina se informó que ya no se encontraba y más tarde, el senador sinaloense envió un mensaje a través de las redes sociales para desmentir y rechazar las acusaciones en su contra, “por falsas y dolosas”.

Sostuvo que las imputaciones que se le hacen coinciden con su postura en contra de la violación a la soberanía nacional con la incursión de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua.