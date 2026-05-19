Tras falla, surge movimiento de aspirantes excluidos

Este fin de semana, en medio de las fallas que presentó el examen del Concurso Público al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 2026, organizado por el Ceneval y el INE, nació el Movimiento de Aspirantes Excluidos al Servicio Profesional Electoral Nacional (Maespen).

Varios concursantes a ocupar una plaza en el SPEN del INE reportaron que sus exámenes cerraban las ventanas de manera automática, por lo que no pudieron responder la prueba completa.

Sobre las quejas, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) aclaró que se trató de “una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube” lo que impidió continuar con buenas condiciones la aplicación de la prueba.

Piden retomar examen

Parte de las exigencias del Movimiento de Aspirantes Excluidos al Servicio Profesional Electoral Nacional (Maespen) es que se tomen en cuenta los avances a los que llegaron en esta prueba y se retome desde el punto donde se quedaron el próximo examen.