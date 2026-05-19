Tres de cada 10 alumnos saldrán antes de vacaciones, Colima recorta 23 días

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene oficialmente el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio, en los estados ya comenzó la fragmentación del calendario: tres de cada 10 estudiantes terminarán clases antes de esa fecha, mientras que Colima aplicará el recorte más drástico con 23 días menos de actividades escolares.

De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización Mexicanos Primero, siete de cada diez alumnos de educación básica continuarán bajo el calendario original, pero varias entidades ya ajustaron sus fechas de salida por decisiones locales.

Hasta ahora, 18 estados mantendrán el fin de clases el 15 de julio; sin embargo, 10 todavía no informan si modificarán el calendario escolar, lo que mantiene incertidumbre entre madres, padres y docentes.

Los casos que más llaman la atención son Colima y Yucatán. En Colima se eliminarán 23 días de clases, mientras que en Yucatán el ciclo concluirá 13 días antes de lo previsto originalmente.