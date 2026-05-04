Tres muertos en crucero por brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de tres muertos vinculados a un posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico.

El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. Ayer domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, constataron un fotógrafo y un camarógrafo de la AFP.

“A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, precisó la OMS.

Ese pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue hospitalizado en Johannesburgo.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Según una fuente conocedora del caso, habría una pareja de neerlandeses entre los tres fallecidos. La tercera víctima seguiría a bordo del barco.