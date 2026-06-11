Trump carga contra aliados de nuevo

El presidente de estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles contra México, al advertir que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos “por tierra” y que podría no renovar el T-MEC.

“Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

“El mar fue mucho más difícil”, señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas “narcoembarcaciones”. “Muchas drogas estaban entrando por mar”, dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas “ha caído en un 97 %”.

Trump se quejó de que antes los narcotraficantes que transportaban drogas a Estados Unidos eran “detenidos y luego liberados” y volvían a traficar. “Ahora ya no pueden hacerlo por segunda vez”, señaló.

Más tarde, al ser cuestionado sobre la revisión del T-MEC, Trump dijo que “para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor” sin el tratado, por lo que se negó a descartar la posibilidad de no renovarlo.

Trump dice que EUA no necesita nada de México y Canadá

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”.

El mandatario aseveró que con ambos países, Estados Unidos tiene “déficit comercial. Deberíamos tener superávits con ellos”.

Insistió en que “no necesitamos sus carros, su energía, nada”.