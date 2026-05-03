Trump dice que retirará a 5 mil soldados de Alemania

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que EUA reducirá “drásticamente” el número de tropas en Alemania. Antes de partir a Miami, el mandatario respondió que vamos a reducir mucho y vamos a recortar mucho más allá de los 5 mil” soldados.

Esta semana, Trump amenazó con retirar a parte de los efectivos del territorio del aliado perteneciente a la OTAN después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticó la falta de estrategia de Washington en la guerra.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló el viernes en un comunicado que la “decisión (de retirar a los soldados) sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento de Defensa en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.

Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde recibieron atención soldados lesionados en las guerras en Afganistán e Irak. Además, hay misiles nucleares estadounidenses emplazados en territorio germano.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14 % de los 36 mil militares estadounidenses destacados allí.

Trump revisa nueva propuesta iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que revisa una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra. En un mensaje en Truth Social posteó que “pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable”.

Añadió que en Irán “aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.

Antes, un alto mando militar iraní declaró que un nuevo conflicto con Estados Unidos es “posible” después de que el presidente Trump rechazara la última propuesta de paz de Teherán. Actualmente, ambos países respetan un alto el fuego. Trump declaró el viernes que a Estados Unidos le podría ir “mejor” si no se llega a un acuerdo.