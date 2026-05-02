Trump endurece tono sobre Irán

El presidente de EUA, Donald Trump endureció su postura sobre Irán al advertir que no está satisfecho con el curso de las negociaciones y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques, en un contexto de creciente tensión internacional y presión sobre el mercado energético.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho”, afirmó Trump desde la Casa Blanca, al asegurar que las conversaciones se desarrollan actualmente por vía telefónica.

El mandatario sostuvo que Teherán “está pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo” y cuestionó la falta de cohesión interna del régimen iraní.

El mandatario también se refirió al estrecho de Ormuz, que describió como “completamente cerrado, al 100 %”, y advirtió que, aunque desde el punto de vista humano preferiría evitar una escalada, nuevas acciones militares “son una posibilidad”.

Anuncia nuevas sanciones contra Cuba

En otro tema, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones al régimen cubano, “protegiendo así la seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó la Casa Blanca.

En una hoja informativa se menciona que “amplía las sanciones existentes contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional”.

Acusa que el gobierno cubano “mantiene estrechos vínculos con otros importantes estados patrocinadores del terrorismo, incluido el gobierno de Irán, y proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbolá”.

Casa Blanca declara “terminada” la guerra

La Casa Blanca afirmó al Congreso de Estados Unidos, en una carta, que las hostilidades con Irán han “cesado”, a pesar de la continua presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la región.

El mensaje de Trump elude de hecho el plazo legal del 1 de mayo para obtener la aprobación del Congreso para continuar la guerra con Irán. Dicho plazo ya estaba fijado para vencer si los legisladores republicanos, que se muestran complacientes con el presidente, no actuaban.

La carta pone de manifiesto la audaz, aunque legalmente cuestionable, afirmación del poder presidencial que se encuentra en el centro de la guerra de Trump, la cual comenzó sin la aprobación del Congreso hace dos meses.