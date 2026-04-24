UIF bloquea cuentas de personas ligadas a narcos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que refuerza las acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano, informó la dependencia federal en un comunicado.

Las acciones son a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Lo anterior luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 23 sujetos (nueve personas físicas y 14 morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

Indicó que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades. También se observaron inconsistencias.