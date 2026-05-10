Urgen a México a aceptar asistencia internacional

En vísperas del Día de las Madres, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que México enfrenta una crisis humanitaria por las más de 130 mil personas desaparecidas y urgió al Estado mexicano a aceptar asistencia internacional para fortalecer la búsqueda de víctimas, la identificación forense y las investigaciones.

La organización señaló que miles de madres vivirán este 10 de mayo entre la incertidumbre y el dolor de no saber el paradero de sus hijos, en medio de una crisis que —acusó— sigue creciendo sin respuestas eficaces por parte de las autoridades.

WOLA destacó que el reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abre una oportunidad histórica para que México reciba apoyo internacional especializado.

El pasado 2 de abril, el Comité activó por primera vez el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar grave la situación mexicana y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.