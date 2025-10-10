Va SAT contra factureras; pondrá piso parejo

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó una serie de medidas de control para evitar la inscripción de empresas falsas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Martínez Dagnino destacó acciones contra las factureras, para poner “piso parejo” en el pago de las contribuciones.

Al destacar que las personas contribuyentes han cumplido, el titular del SAT mencionó que se han hecho modificaciones internas y las que están en el Congreso para implementar controles y evitar la evasión fiscal.

“Una medida de control ante la inscripción de empresas falsas fue la modificación del proceso de inscripción al registro federal de contribuyentes y a la firma electrónica que las empresas pueden facturar. El RFC y la firma ya no se dan el mismo día como se hacía antes, con el propósito de tener un mayor control de la facturación”.

Sobre el combate a factureros, indicó que la propuesta se encuentra en el Congreso y recordó que hubo una reforma al artículo 19 de la Constitución que señala que la venta de facturas falsas es ahora es un delito que implica una afectación grave al fisco federal.

Refirió que el procedimiento va a ser corto y abreviado de no más de 24 días; va a haber baja de sello para facturar desde el inicio del procedimiento: “Siempre se va a dar el derecho de audiencia al contribuyente”.

Comentó que los socios accionistas, representantes legales, que vendan facturas, “ya no van a poder inscribir otra empresa y quien las compre se van a tener que corregir, sino también se les va a bajar su sello de facturación”.