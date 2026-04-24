Vacuna contra sarampión por si van a Mundial

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que los casos de sarampión siguen elevados en las Américas, por lo que llamó a vacunarse a todos aquellos que acudan al Mundial de Fútbol.

“Si ya sabe que va a venir a la Copa del Mundo, (póngase) la vacuna lo más pronto posible porque va a estar más protegido cuando llegue”, dijo Jarbas Barbosa. “Con una vigilancia fuerte y esa recomendación que hacemos de vacunación podremos tener una Copa del Mundo donde los países se fortalezcan”, agregó.

Al 14 de abril los tres países sede del Mundial estaban entre los cuatro con más casos en la región: México registró ocho mil 315, Estados Unidos mil 664 y Canadá 733.

Aunque la tendencia en las dos semanas previas era a la baja y se reforzaron las campañas de vacunación, la OPS pidió a los gobiernos no confiarse porque hasta que no haya 12 semanas consecutivas de descenso no se puede considerar en retroceso un brote de la enfermedad.

Por eso recalcó la importancia de reforzar la vigilancia y la inmunización ante un evento tan masivo como la Copa del Mundo.