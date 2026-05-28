El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que Estados Unidos va “a la guerra contra los cárteles”.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, Hegseth aludió a los logros de la actual administración, incluyendo la operación en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Ahora somos socios” con el gobierno interino venezolano, dijo Hegseth.

Al hacer un resumen de los logros, el funcionario estadounidense señaló: “Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición anticárteles”.

Aludió así al Escudo de las Américas, una alianza que conformó la administración Trump con diversos países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Trump ha señalado en distintas oportunidades que, tras atacar a los cárteles por mar, con las operaciones contra presuntas narcolanchas que han desatado polémica, Estados Unidos irá contra ellos “en tierra”.

Espera que México intervenga

A principios de mayo, Hegseth dijo durante una comparecencia en el Congreso que Estados Unidos espera que el gobierno mexicano “intervenga” contra los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”, aunque reconoció la colaboración “sin precedentes” del gobierno mexicano en el tema.