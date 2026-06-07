Vamos por milagro mexicano para ganar comicios

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que a un año de la elección del 6 de junio de 2027, la oposición logrará “el milagro mexicano” y ganará los comicios donde se elegirán diputaciones, gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales en 17 estados del país.

A través de un comunicado, señaló que México enfrenta una decisión histórica, e insistió que “ante la concentración de poder por parte de Morena”, la oposición debe tomar las tiendas de la nación “para devolver el poder a México”.

“Morena ha concentrado un poder como no se había visto en décadas, al controlar instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad”, indicó, al advertir que “México no les pertenece”, aseveró.

El senador y dirigente nacional del PRI, sostuvo que si se logra “el Milagro Mexicano”, las decisiones volverán a estar en manos de los ciudadanos, se recuperarán los contrapesos, se fortalecerán las instituciones, y se abrirá una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional.

“Somos millones los que sabemos que el futuro no se construye desde la división, el resentimiento o la dependencia, sino desde la libertad, el trabajo y la confianza en nuestra gente”, explicó.

Subrayó que la tarea es difícil, toda vez que “nos enfrentamos a quienes tienen todo el poder y están dispuestos a usarlo para conservarlo. Pero también sabemos que somos más los mexicanos que creemos en nuestro país y en su enorme capacidad para recuperar el rumbo”.

Un año para organizarse

El presidente nacional del PRI argumentó que falta un año para la elección del 2027, pero precisó que es un año para organizarse, convencer, construir, votar y ganar.

“México es mucho más grande que cualquier gobierno y mucho más fuerte que cualquier partido. Por ello, vamos por el Milagro Mexicano. Vamos a devolverle el poder a México”, concluyó.