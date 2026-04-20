Van por hacer más accesible vivienda a los trabajadores

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que este martes 21 de abril se discutirá y votará la reforma presidencial a la Ley de Vivienda, que garantiza el derecho a una “vivienda adecuada” para los trabajadores.

Se trata de una minuta enviada por la Cámara de Diputados que permitirá al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) constituir filiales para comprar terrenos, construir o remodelar vivienda para su venta o renta.

Además, sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, asociada a términos como accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad y disponibilidad de servicios.

“Esta minuta, que proviene de la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, busca hacer más accesible la adquisición de vivienda adecuada para las personas trabajadoras y atender esa necesidad social”, puntualizó la presidenta de la Mesa Directiva.

Anuncia otras 11 minutas

En un video publicado en redes sociales, Itzel Castillo anunció la llegada de un paquete de otras 11 minutas, que incluye reformas a la Ley General de Salud en materia de enfermedades raras; adición a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de fomento de cultura organizacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; cambios a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social; y reformas a seguridad social (IMSS e Issste).

También una adición a la Ley de Aviación Civil; declaratoria del Día Nacional del Xoloitzcuintle; adición a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; reformas para fortalecer a las MiPyMEs; declaratoria del Día Nacional de los productores de nuez; adición a la Ley General de Salud, en materia de prevención; y reformas en fiscalización, contabilidad gubernamental y coordinación fiscal.

Por otra parte, la senadora de Morena adelantó que el mañana martes informará al pleno del Senado de la recepción del Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República (FGR).