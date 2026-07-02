Vaticinan legisladores triunfo para el Tri

El poder legislativo mexicano auguró un triunfo para la Selección Mexicana en el partido que sostendrán el próximo domingo contra Inglaterra, como parte del Mundial de Futbol 2026 en el que se diputadas y diputados federales, así como senadoras y senadores de la república, coincidieron en que el tricolor “es una selección poderosa” que ha logrado unir a todo el país.

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la selección mexicana vencerá dos goles por uno.

“La selección va seguir entregando su alma, su pasión y su carácter”, aseveró.

El líder del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, pronosticó el mismo resultado: “Vamos 2-1 favor México, sin ninguna duda. Va a ganar México en tiempo regular, no vamos a ir ni a tiempo extra ni a penaltis. México es una selección poderosa”.

Lo mismo, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cámara baja, Rubén Moreira: “dos a uno favor México. La selección une a un gran país”.

Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano vaticinó un triunfo sin goles en contra: “2-0 a favor de México en tiempo regular”.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que los mexicanos venceremos, quizá de panzazo: “México gana por un gol aunque sea en penaltis, pero vamos a ganarle a los ingleses. ¡vamos a la que sigue!”.

La diputada de MC Laura Ballesteros dijo que México puede ganarle a Inglaterra “y al que sea”: “Con mucha cabeza fría, con mucho corazón, con mucha responsabilidad, pero tenemos que llegar con la mentalidad de ganadores, no nos pueden dar miedo ni los ingleses ni nadie”.

El único fatalista, fue el también emecista Gibran Ramírez, quien consideró que México perderá el próximo domingo: “Inglaterra uno - México cero”.