Victor Rodríguez ya viste el uniforme de internos del penal

El interno de la celda 12 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal de Atlacholoaya, Víctor Rodríguez Padilla, hizo su primera bravata porque no le llevaron fruta, pero la regla en esa penitenciaría de mediana seguridad es que la fruta se sirve únicamente a quienes llevan dieta, especialmente por alguna enfermedad.

Tras su rabieta de este sábado, le llevaron trozos de melón y algunos de sus compañeros infirieron que pagó por ese privilegio, puesto que en esa zona sólo se obtienen esos beneficios mediante el pago económico.

Rodríguez llegó al penal la noche del martes pasado luego de su aprehensión en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria, la primera por golpear a su esposa María Felicia Jiménez Lavie, y la segunda porque lo hizo frente a su hija menor de edad.

Fue ingresado al área denominada Sujeto de protección a funcionarios

Luego de la audiencia de formulación y la medida de prisión preventiva justificada que le dictó la jueza especializada de control, Consuelo Adriana Carrera Ortiz, el exfuncionario federal fue ingresado al área denominada Sujeto de protección a funcionarios.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) está solo en la celda y viste el uniforme del penal, en color beige, y tenis lisos, sin ninguna línea o franja de color.

Hasta ahora no ha tenido visitas de familiares o amigos, de acuerdo con fuentes extraoficiales, incluso nadie lo acompañó en la audiencia de Formulación e Imputación el miércoles pasado. La juez Carrera Ortiz preguntó en dos ocasiones si en la sala dos había familiares del acusado y nadie respondió.