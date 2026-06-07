Vincula Fiscalía General a proceso a alcalde de Cuautla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada y extorsión. Cabe destacar que el funcionario está relacionado con investigaciones en curso sobre presidentes municipales de dicha entidad.

Por medio de un comunicado, la FGR detalló que aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación, por lo que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y deberá quedarse en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”, donde llevará su proceso penal.

El alcalde fue detenido el pasado 30 de mayo en el estado de Guerrero, cuando agentes de seguridad hicieron labores de vigilancia y lo ubicaron en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco de Juárez. Al ser capturado le fue asegurada un arma de fuego corta.

Su detención se llevó a cabo en continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.