Vinculan a proceso a exregidor de Morena

El exregidor de Morena, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, luego de ser detenido por golpear y causar lesiones a su esposa, la regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, Celia Carolina Valadez Beltrán, también morenista.

Un juez determinó que el también abogado seguirá el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones complementarias.

El 30 de junio de 2026, el exregidor fue reportado por vecinos de la colonia La Venada, quienes se percataron de la agresión que cometía en contra de una mujer en la zona conocida como La Placita.

Elementos de Policía que acudieron al sitio pidieron a la pareja que bajara del vehículo, y reportaron que en ese lapso el individuo de 31 años se mostró agresivo con los oficiales.

El exregidor fue trasladado a los separos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público (MP), que le imputó el delito de violencia ante el Juez Penal, quien el 7 de julio dictó el fallo de vinculación a proceso.

La dirigencia estatal condenó el hecho de violencia y dijo que debe ser investigado con seriedad y con perspectiva de género por las autoridades competentes.