Visita CSP Centro de Supercomputacio´n de Barcelona

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, España (BSC-CNS, por sus siglas en inglés), como parte de la colaboración con el Gobierno de México para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Coatlicue que contará con una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y su construcción está prevista para iniciar en 2026 y ayudará al desarrollo nacional y científico.

“Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercómputo, que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país”, dijo a través de un video en sus redes sociales, el cual fue grabado en la escultura de una cabeza Olmeca donada por la Universidad de Veracruz al BSC.

Como parte de la visita, la jefa del Ejecutivo federal realizó un recorrido por la supercomputadora Mare Nostrum 5 y por los ordenadores cuánticos. Además, en el encuentro se dialogó con académicos sobre proyectos de colaboración científica entre México y el BSC-CNS.

Estuvieron presentes, el director del BSC-CNS, Mateo Valero; el presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Diana Morant; la consejera de Investigación y Universidades del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y como invitado especial, Joan Manuel Serrat.

En su visita, la mandataria mexicana estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; y el cónsul general de México en Barcelona, Alfonso Navarro.

Regresa a México tras concluir gira de trabajo

Tras una serie de actividades enfocadas en fortalecer la cooperación bilateral, además de pedir el respaldo a Cuba en caso de una intervención militar, la mandataria mexicana concluyó su gira de trabajo en España

En el marco de su visita, sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como oportunidades de colaboración en materia económica, y cultural.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de profundizar los lazos históricos y comerciales entre México y España.

Durante su estancia en la capital catalana, Sheinbaum Pardo sostuvo encuentros con autoridades locales, y líderes latinoamericanos, abordando temas clave como la inversión extranjera, la transición energética y la cooperación tecnológica, este último con su visita a la Supercomputadora de Barcelona.