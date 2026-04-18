Viva la paz siempre: Claudia al llegar a España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a Barcelona este viernes, donde fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana que radica en dicha ciudad, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la cual participó el mandatario Pedro Sánchez.

A su llegada, decenas de connacionales se congregaron en las inmediaciones con el fin de darle la bienvenida con pancartas, banderas de México y música jarocha, en un ambiente festivo que evocó tradiciones nacionales a miles de kilómetros de distancia.

Entre porras y muestras de apoyo, los asistentes destacaron el orgullo de mantener vivas sus raíces y su cercanía con los procesos políticos del país.

El encuentro, indicaron algunos de los presentes, refleja el fuerte vínculo que mantienen los mexicanos en el extranjero con su nación, así como con el proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.

La presencia de Sheinbaum fue vista por algunos como un gesto de cercanía hacia la diáspora mexicana en Europa.

Cuestionada por medios de comunicación sobre el carácter de su visita, Sheinbaum Pardo respondió de manera breve al ser interrogada sobre si se trataba de un hecho histórico: “Sí, gracias”, expresó.

En cuanto al mensaje que México lleva a España en este contexto internacional, la presidenta mexicana fue enfática: “Viva la paz siempre”, afirmó, subrayando el posicionamiento del país en favor del diálogo y la estabilidad global.

Asimismo, dijo que siempre estará apoyando a los connacionales que se encuentran en otros países.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo la presidenta atiende a quienes se le acercan en la sala de espera.

Con quiénes se reunirá

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la mandataria sostendrá reuniones con diversos jefes de Estado.

Explicó que Sheinbaum Pardo mantendrá encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Además, detalló que durante su gira de trabajo la presidenta también tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde realizará un recorrido por las instalaciones del complejo y tendrá una reunión con académicos y funcionarios.

La dependencia precisó que durante la gira de trabajo la jefa del Ejecutivo estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

El domingo regresa a México

De acuerdo con el itinerario, el viaje durará menos de dos días y estará el domingo de regreso en México.

Así también, integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el exterior y mexicanos recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando llegue a la región de cataluña para su asistencia en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto con diversos jefes de Estado.

Maria Ixelt Romero, integrante del Comité Región Europea de Morena en el exterior, acudió con otras militantes morenistas para recibir a la mandataria federal.

“Vamos a darle un ramo de flores, y estamos emocionados de recibir a la mandataria, es un hecho histórico que venga a España”, mencionó.

Asimismo, el sábado se prevé que la mandataria, además de tener actividades oficiales, podría reunirse con mexicanos que viven en Barcelona.

El domingo 19, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum subió a redes una fotografía en la que se observa trabajando en el avión de camino a España.