Ya no quedan puntos conflictivos para lograr acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ya no quedaban “puntos conflictivos” por resolver para lograr un acuerdo de paz con Irán y añadió que el pacto estaba “muy cerca”.

Los comentarios de Trump se produjeron tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogió los avances en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

“Estamos muy cerca. Parece que va a ser algo muy bueno para todos. Y estamos muy cerca de cerrar un acuerdo”, afirmó en una breve conversación telefónica con la AFP desde Las Vegas.

“El estrecho (de Ormuz) va a estar abierto; de hecho, ya está abierto. Y las cosas van muy bien”, agregó.

Una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, celebrada en Pakistán el pasado fin de semana, concluyó sin un acuerdo de paz.

No obstante, Trump señaló que una segunda ronda podría tener lugar pronto.

El mandatario estadounidense ha manifestado que la exigencia fundamental de su país es que Irán nunca llegue a desarrollar un arma nuclear, y el jueves afirmó que Teherán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

Al ser consultado sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, Trump respondió: “Ningún punto conflictivo, en absoluto”.