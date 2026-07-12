Abandonan Estaquitas al salirse de carretera

En la carretera del tramo Palenque-Ashupá, una camioneta Nissan Estaquitas fue localizada abandonada luego de un fuerte accidente en donde terminó dentro de un canal después de salirse de la cinta asfáltica.

El percance ocurrió a la altura de las oficinas de las combis de Tulum. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer habría perdido el control del vehículo, provocando que la unidad abandonara el camino y acabara fuera de la vía de comunicación.

Percance

Versiones recabadas en el lugar de los hechos, señalan que los ocupantes presuntamente habían estado conviviendo horas antes del accidente y, después de lo ocurrido, decidieron retirarse antes de la llegada de las autoridades, dejando la camioneta abandonada.

Asimismo, se presume que pudieron haber circulado en estado inconveniente, lo que habría contribuido a la pérdida de control y posterior volcadura.

Hasta el momento no se sabe si resultaron lesionados. La unidad permaneció unas horas a un costado de la carretera en espera de ser retirada con el apoyo de una grúa con ancla y plataforma.

Serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance e identificar a quien manejaba el vehículo o al propietario.