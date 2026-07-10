Acaba con las llantas al aire en libramiento

Dos pasajeros de un vehículo terminaron con lesiones durante un aparatoso accidente carretero ocurrido sobre el nuevo libramiento Sur, en la capital chiapaneca, durante la mañana del jueves.

Encontronazo

De acuerdo con datos recabados, el percance se dio aproximadamente a las 06:35 horas. Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del reporte al 911 y arribaron a la zona mencionada, entre el desvío a la colonia Terán y el entronque hacia el municipio de Suchiapa.

Al llegar les dieron a conocer que una camioneta Nissan Estaquitas se encontraba con severos daños en la parte frontal y estaba atravesada sobre la cinta asfáltica; mientras que una segunda unidad involucrada quedó volcada con las llantas al aire a un costado de la vía.

Aparentemente uno de los conductores invadió el carril contrario y causó el encontronazo de frente.

Nada grave

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos y personal de auxilio acudieron al sitio para brindar la ayuda a los ocupantes de los vehículos y valorar su estado de salud.

Posteriormente, se informó que dos pasajeros presentaban lesiones, sin embargo, ninguna comprometía su vida.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito de Suchiapa y la Guardia Nacional División Caminos implementaron un operativo de abanderamiento y control vial para prevenir otro incidente, agilizando también la circulación en el sitio, la cual se había visto afectada durante varios minutos.

Serán las autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.