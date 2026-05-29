Acaba con una posible fractura al ser arrollado

Con múltiples lesiones y una probable fractura fue como resultó una persona del sexo masculino luego de estar involucrada en un accidente de tránsito sobre la 9.ª avenida Sur y 13.ª calle Oriente, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del jueves.

El percance sucedió aproximadamente a las 10:00 horas, cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias el atropellamiento de una persona, quien se encontraba malherida y con evidentes signos de dolor intenso.

Percance

Al llegar al lugar de los hechos, cuerpos de seguridad localizaron a un hombre identificado con el nombre de Francisco “N” (32 años), quien estaba tendido sobre el pavimento mientras que su motocicleta de la marca Italika 200Z presentaba afectaciones visibles luego del violento impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre la 9.ª avenida Sur cuando presuntamente un automóvil le hizo corte de circulación, provocando la colisión entre ambas unidades.

Tras el choque, el conductor del vehículo involucrado abandonó el lugar sin detenerse a auxiliar a la víctima, mientras que el motociclista quedó lesionado sobre la vialidad y fue ayudado en primera instancia por los testigos.

Más tarde, una cuadrilla de paramédicos le proporcionaron la atención prehospitalaria y, de manera preliminar, señalaron que presentaba una probable fractura de tibia y peroné, por lo que fue inmovilizado y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital.

Elementos policiacos acudieron a la zona para tomar conocimiento de los hechos, mientras la motocicleta fue asegurada y retirada de la zona.