Accidente mortal de motocicleta; hay un deceso

Durante la tarde del domingo, un fatal accidente dejó como saldo una persona fallecida y una lesionada sobre la carretera Ciudad Hidalgo-La Libertad, en el municipio fronterizo.

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta quedó tirada sobre la cinta asfáltica al derrapar la unidad, aunque se desconoce hasta el momento si fue embestida por algún vehículo.

Fue a la altura del rancho bananero El Trocadero en donde se dio el percance que movilizó a los servicios de emergencia y cuerpos policiacos que brindaron atención a la mujer lesionada.

En medio de la carretera quedó el cuerpo de un hombre, el cual al ser revisado por los paramédicos determinaron que ya no presentaba signos vitales, presumiéndose que esto fue al sufrir traumatismo craneoencefálico severo.

Hospitalizada

Personas que pasaban por el lugar se detuvieron a auxiliar a la pareja mientras llegaban los servicios de emergencia y las autoridades.

Los paramédicos auxiliaron a la mujer lesionada y la trasladaron de emergencia al hospital regional de Tapachula para su atención especializada inmediata.

Mientras tanto, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver de la persona fallecida que fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán le autopsia de ley y esperar que sus familiares procedan a identificarlo.

Por ello, también fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio imprudencial en tránsito vehicular.