Accidente múltiple en cruce de UnoXUno

Al menos tres personas lesionadas y daños materiales por varios miles de pesos, fue lo que dejó un fuerte choque en el que se vieron involucrados dos vehículos y una motocicleta, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, en el municipio de Tapachula.

Fue en la esquina de la 4.ª avenida Sur y 14.ª calle Poniente, en la zona centro de la ciudad, donde ocurrió el accidente la tarde del viernes entre un transporte público en modalidad de taxi, marca Nissan March, con número económico 0111, un particular Chevrolet Chevy de color gris y una moto que se encontraba estacionada.

No respetaron vialidad

En la esquina opera el programa vial UnoXUno, por lo que se determinó que alguno de los conductores no respetó la preferencia de paso y se originó la colisión.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) brindaron la atención médica a Víctor “N” (31 años), quien luego de ser estabilizado en una ambulancia de Protección Civil (PC) fue trasladado de urgencia a una clínica privada.

Otras dos personas presentaron lesiones leves, así que no fue necesaria su hospitalización y quedaron en el sitio.

Personal de las corporaciones policiacas acordonaron la zona mientras que agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva iniciaron el procedimiento legal para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.

Con el apoyo de una grúa fueron retiradas las unidades involucradas para que fueran trasladadas a un corralón oficial y fueran puestas a disposición de las autoridades competentes.