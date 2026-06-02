Adolescente muere al estamparse en vehículo

Un adolescente falleció en las últimas horas de la noche del domingo en un accidente que se registró al sur de la ciudad de Comitán, cuando circulaba a bordo de una motocicleta y se impactó de frente contra un vehículo, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia. Esto ocurrió sobre la carretera al Cuartel Militar.

Chocó de frente

El percance se dio debido a que el motorista de 14 años de edad, quien fue identificado pero por ser menor de edad se omiten sus datos generales, circulaba sobre la vía de comunicación a bordo de una motocicleta Italika FT150 de color rojo.

De pronto se estampó de frente contra una camioneta Chevrolet Tornado de color blanco con gris.

Según la información recabada en el lugar, el conductor abandonó la unidad tras el accidente y posteriormente huyó a pie, por lo que su paradero era desconocido hasta el cierre de la edición.

El adolescente acabó tendido con heridas de gravedad a un costado del camino, por lo cual vecinos solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Rápidamente se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron al área de Urgencias del hospital regional.

Peritaje

Al lugar del accidente también se presentaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y llevar a cabo los peritajes en conjunto con elementos de la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Posteriormente, consignaron el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Minutos después, se confirmó el fallecimiento del estudiante cuando recibía atención médica en el nosocomio, debido a las graves lesiones que presentó. Se dijo que era del 3.º H de la Escuela Secundaria Técnica (ETI) número 5.

Por el deceso, nuevamente llegaron los peritos para llevar a cabo las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).