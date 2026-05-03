Arde en llamas vehículo en carretera de cuota

Con únicamente daños materiales fue como saldó el incendio de un automóvil particular sobre la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 25.

El reporte fue realizado alrededor de las 04:29 horas del sábado, por lo que elementost de la Guardia Nacional se movilizaron a la demarcación chiapacorceña para tomar conocimiento.

Ahí, localizaron un vehículo tipo sedán con placas de circulación del Estado, el cual estaba ardiendo en llamas.

Intensas labores

Al ver que la situación era complicada, cerraron la circulación y solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido.

En minutos se movilizaron los elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la situación. Luego de 40 minutos de intensas labores, finalmente el fuego fue sofocado por completo.

Aunque se desconocen las causas exactas que provocaron el siniestro, se presume que pudo haber sido un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno, liberando finalmente la circulación en la zona.