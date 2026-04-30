Arden tres lotes baldíos por incendio que fue provocado

Al menos tres terrenos baldíos ardieron en el barrio Niño de Atocha, alcanzando las paredes de una vivienda ubicada al norte poniente de la ciudad capital.

El calor abrazador estaba en su cumbre a las 16:10 horas. Los elementos policiales se movilizaron a la zona luego de darse la noticia.

Ahí, se informó que al menos tres terrenos baldíos se incendiaban, cuyas llamas alcanzaron los casi cuatro metros de altura.

“Tragahumo” al auxilio

Sin embargo, el fuego comenzó a causar daños a una propiedad contigua, por lo que era necesario la intervención de los cuerpos de ataque rápido.

En minutos se movilizaron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes con agua presurizada comenzaron a sofocar el fuego.

Los “tragahumos” manifestaron que el incendio había sido provocado y que debido a esto no estaba siendo vigilado.

Afortunadamente en la conflagración no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas por el humo.

Al cabo de una hora, la situación fue finalmente controlada, por lo que se retiraron los cuerpos de ataque rápido y personal policial de la zona.