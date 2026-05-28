Asaltan panificadora y se llevan 20 mil pesos

A punta de pistola fue como un par de facinerosos asaltaron una panificadora ubicada sobre la Calzada al Sumidero, entre las avenidas Zacatecas y Guanajuato en la colonia Las Granjas, al norte de la capital chiapaneca.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 09:00 horas a los números de emergencia, lo que movilizó a corporaciones policiacas hacia el establecimiento, donde se entrevistaron con el encargado del negocio.

Hampones armados

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, el denunciante señaló que dos hombres portando armas de fuego ingresaron al establecimiento y amagaron al personal para apoderarse de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, producto de las ventas.

Tras cometer el atraco, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Luego de los hechos, trabajadores del establecimiento solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 9-1-1.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y recomendaron al encargado presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de iniciar las investigaciones por el delito de robo a negocio con violencia.

Es necesario precisar que, hasta el momento, las fuerzas del orden no han logrado dar con los responsables del atraco.