Aseguran 100 kilos de cocaína en tráiler

Al menos 100 kilogramos de cocaína que iban en paquetes escondidos en el doble fondo de un tráiler fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional, en el puesto de control aduanal de Ciudad Hidalgo.

Por ello, también se procedió al aseguramiento del vehículo y se detuvo al conductor del mismo, para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acciones se realizaron en la Sección Aduanera Huixtla, precisó la Coordinación Estatal de la corporación, mencionando que esto ocurrió en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Publica.

Inspección

Dieron a conocer que durante un recorrido de reconocimiento y vigilancia en la zona fronteriza le marcaron el alto al tractocamión y procedieron a la inspección de rutina.

Al revisar la unidad se detectó que transportaba el cargamento ilícito escondido en un compartimiento de doble fondo en el tanque, por lo que se procedió a su aseguramiento y a detener al chofer.

Ambos fueron trasladados a la sede de la FGR en Tapachula, quien se encargará de continuar con las investigaciones, peritajes y definirá la situación jurídica del individuo arrestado.

Asimismo, la corporación aseguró que conjuntamente con el Ejército y al Fuerza Aérea continuarán realizando este tipo de acciones para inhibir las actividades de la delincuencia organizada en la frontera sur del país.