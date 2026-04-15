Aseguran residencia en cateo en fraccionamiento

Una residencia y diversos vehículos fueron asegurados durante un operativo encabezado por autoridades estatales y federales en el sur de la ciudad de Tapachula, como parte de las acciones coordinadas para el combate a la delincuencia en la región.

El despliegue se llevó a cabo en el exclusivo fraccionamiento Terranova, donde elementos de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado dentro de este complejo habitacional. La presencia de unidades oficiales y personal armado generó expectación entre los vecinos de la zona.

Diligencia

De acuerdo con información oficial, durante la diligencia fueron asegurados al menos tres vehículos, un remolque para cuatrimotos, dos cuatrimotos y un vehículo tipo razer, además del inmueble intervenido.

Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes integran las carpetas de investigación para determinar su procedencia y posible relación con actividades ilícitas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas durante este operativo, aunque las autoridades no descartan que las investigaciones deriven en futuras acciones legales.

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de intervenciones forman parte de los esfuerzos interinstitucionales para debilitar estructuras delictivas, prevenir la comisión de delitos y reducir la distribución de sustancias que afectan la salud y la seguridad de la población.

Asimismo, subrayó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho en la región.

Finalmente, se informó que el operativo se enmarca dentro de la estrategia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas consideradas prioritarias dentro del estado de Chiapas.