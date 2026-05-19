Ataca a un hombre y luego lo detienen

El propietario de la marisquería El VayVen resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca al interior de su establecimiento, ubicado frente al estacionamiento de una tienda comercial en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas del lunes, por lo que autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada dentro del negocio.

Tras el llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio y lograron detener al presunto agresor, quien habría atacado al comerciante con un arma blanca por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos oficialmente.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

De manera preliminar trascendió que habría recibido al menos 15 puñaladas, por lo cual fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Hasta el momento, el estado de salud del propietario fue reportado como delicado, mientras autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento de indicios en el negocio.