Atacan a balazos a joven; queda grave

Sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon e hirieron a una persona, en las inmediaciones de la colonia Progreso, en el municipio de Huixtla, lo que derivó en una fuerte movilización policiaca.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre la avenida Sagitario y calle Acuario, cerca del malecón, en el sector conocido como Buenos Aires.

Impactos

Vecinos del lugar al escuchar detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las corporaciones policiacas y servicios de emergencia, que al llegar encontraron a Daniel “N”, de 26 años, herido de dos impactos de bala.

Paramédicos de Protección Civil (PC) le brindaron los primeros auxilios y trasladaron de emergencia al hospital general, en donde se le reporta como delicado.

Según familiares del lesionado, sujetos con el rostro cubierto se desplazaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones para luego huir con rumbo desconocido.

En el lugar, elementos de las corporaciones policiacas realizaron el acordonamiento para levantar indicios, a la vez que desplegaron un patrullaje, aunque hasta el momento no se reportan a detenidos.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación, mientras que se reporta al herido en una situación grave.