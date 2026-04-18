Atropella autobús a joven motociclista

Con múltiples lesiones terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un autobús sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente al fraccionamiento La Misión, en la demarcación capitalina.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:45 horas del viernes, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente.

Ahí, se informó que un autobús propiedad de una empresa privada de transporte de pasaje y un motociclista había protagonizado un percance de tránsito que dejó como saldo a una persona del sexo masculino con diversas lesiones.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y comenzaron a realizar el peritaje correspondiente; asimismo, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos, se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron la atención prehospitalaria al ocupante de la motocicleta.

Los socorristas señalaron que el sujeto no necesitaba ser llevado a un hospital pues no presentaba lesiones que comprometieran su vida.

De acuerdo con reportes de las autoridades, al parecer el chofer del autobús le terminó haciendo un corte de circulación al motorista sobre el tramo mencionado.

Una hora más tarde, ambas partes buscaron conciliar y llegar a un acuerdo económico entre las partes para deslindar responsabilidades al momento y evitar la intervención del Ministerio Público (MP).