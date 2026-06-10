Auto particular se pasa la preferencia y choca

Con cuantiosos daños materiales se saldó el choque entre un automovilista y un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, cuando el particular no respetó la preferencia de una transitada calle la tarde del martes en Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue aproximadamente a las 13:40 horas que se reportó el accidente de tránsito sobre la 5.ª calle Norte y 6.ª avenida Poniente, en el barrio de Santa Cecilia.

No respetó el alto

El impacto ocurrió cuando el conductor de un automóvil Ford Fiesta de color blanco circulaba sobre la avenida rumbo al norte de la ciudad, pero al llegar a la intersección de calles no se detuvo.

Por ello, al cruzar con total falta de precaución acabó por impactarse contra un Nissan Tsuru del servicio público, con número económico 0444, el cual transitaba hacia el poniente.

Ambas unidades terminaron varadas a mitad de la vía de comunicación, por lo que quedó bloqueado el tráfico vehicular, así que de inmediato lo reportaron al número de emergencias 911.

Después del llamado se movilizaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de los hechos, a fin de realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños para deslindar responsabilidades al momento.