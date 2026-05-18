Auto termina sobre camellón al chocar

El fin de semana, un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo cuantiosos daños materiales, esto en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Fue registrado durante la tarde del domingo en el periférico Norte, a la altura de la zona de Moxviquil.

En el encontronazo automovilístico se vieron involucrados un transporte público en modalidad de taxi y una camioneta del servicio particular de la marca Nissan Frontier. Tras el fuerte impacto, el primer vehículo acabó saliendo proyectado y terminó sobre el camellón.

Asimismo, la colisión provocó afectaciones en la vialidad y la circulación vehicular estuvo muy lenta en la zona, mientras ciudadanos y conductores auxiliaban a los ocupantes de las unidades.

Al lugar arribaron autoridades de Tránsito para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Cabe señalar que el flujo vial estuvo con problemas por varios minutos hasta que finalmente fueron retirados los vehículos y llevados al corralón en turno.