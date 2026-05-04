Automóvil cae de calle y se estrella en en fachada de casa

Un aparatoso accidente vial registrado en calles del municipio de Villa Corzo provocó momentos de tensión entre vecinos, luego de que un automóvil particular de la marca Volkswagen Pointer terminara proyectándose contra la fachada de una vivienda, dejando daños materiales tanto en la unidad como en el inmueble afectado.

Abandonó el camino

Los hechos ocurrieron en la intersección de la 4.ª Oriente y 2.ª Sur, donde de acuerdo con los primeros reportes el conductor habría perdido el control del volante por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas, lo que ocasionó que la unidad abandonara su trayectoria y saliera del camino.

Al caer golpeó contra el domicilio y esto alertó a los habitantes y vecinos, quienes al escuchar el estruendo salieron de sus casas y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Minutos después, elementos de seguridad y personal de Tránsito arribaron al lugar para atender la emergencia, acordonar la zona y realizar las diligencias necesarias.

A pesar de la magnitud del percance, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni dentro del vehículo ni al interior de la vivienda, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales visibles en la fachada del inmueble y en la parte lateral del automóvil.

Peritos de Tránsito iniciaron las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades, mientras que la unidad fue retirada del sitio para restablecer la normalidad en la circulación.