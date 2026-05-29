Automóvil “fantasma” atropella a motorista

Un motociclista quedó lesionado en las últimas horas de la noche del miércoles luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar tras el percance, dejándolo tendido sobre la cinta asfáltica en el bulevar Palenque-Pakal Ná.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto —presuntamente labora en una conocida tienda departamental ubicada en esta zona comercial— circulaba a bordo de su motocicleta sobre la vía mencionada cuando de repente fue impactado por un veloz automóvil.

Tras la colisión, el motorista salió proyectado varios metros y cayó violentamente sobre el pavimento, quedando semiinconsciente y con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Testigos y compañeros de trabajo acudieron rápidamente para auxiliarlo y protegerlo, debido a que permanecía tirado sobre uno de los carriles y existía el riesgo de que fuera atropellado por otros vehículos que continuaban circulando.

Mientras algunas personas abanderaban la zona para evitar otro accidente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el número 911.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y llevaron a cabo maniobras de estabilización debido a las lesiones que presentaba tras el fuerte impacto.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado al hospital general para recibir atención médica especializada y una valoración más detallada.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad ni las características del conductor responsable, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de localizar el vehículo involucrado.