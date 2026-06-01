Brutal encontronazo; un lesionado grave

Un accidente carretero registrado sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo dejó como saldo una persona lesionada y pérdidas materiales de consideración, generando la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la demarcación del municipio de Chilón.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad Maquinchab, donde dos camionetas Nissan NP300 se vieron involucradas en una colisión cuyas causas exactas son investigadas por las autoridades competentes.

Posibles causas

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de color rojo y placas del estado de Tabasco —era conducida por Enrique Naum “N” (50 años), originario de Ocosingo—, se desplazaba con dirección a Palenque.

El otro vehículo involucrado era también una pick up, pero de color blanco y con placas de Chiapas —manejada por Cristóbal “N” (54 años), originario de Bachajón—, la cual se dirigía hacia esta localidad.

Versiones preliminares señalan que entre los posibles factores que habrían contribuido al accidente se encuentran el exceso de velocidad y el presunto consumo de bebidas alcohólicas, lo que aparentemente hizo que uno de los conductores invadiera el carril contrario y se estrellara de frente.

Sin embargo, serán las investigaciones y peritajes correspondientes los que determinen de manera oficial cómo ocurrió el percance y las responsabilidades de cada individuo.

Atención prehospitalaria

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Chilón acudieron al sitio para resguardar la zona y coordinar las labores de auxilio.

Debido a que uno de los conductores presentaba diversas lesiones graves y sangrado profuso, se solicitó la intervención inmediata de paramédicos de Protección Civil (PC).

Al arribar al lugar de los hechos, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la persona que manejaba la camioneta blanca.

Después de una valoración inicial, se determinó que requería atención médica especializada, por lo que fue trasladada al hospital básico comunitario de Bachajón bajo custodia policial para su valoración y seguimiento médico.

Mientras tanto, agentes de seguridad realizaron el levantamiento de información, tomaron conocimiento y llevaron a cabo las diligencias necesarias para el aseguramiento de las unidades involucradas y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

El choque provocó afectaciones temporales a la circulación vehicular en este importante tramo carretero que conecta las regiones Norte y Selva de Chiapas. Horas después, las unidades fueron retiradas de la vía para restablecer el tránsito de manera normal.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los usuarios de las carreteras.