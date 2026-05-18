Cae en estacionamiento de la Central de Abastos

El conductor de un vehículo particular que descendía de la rampa del fraccionamiento Vida Mejor, en la capital chiapaneca, terminó derribando la malla perimetral que delimita a la Central de Abastos y cayó desde aproximadamente cuatro metros de altura, durante la madrugada del domingo.

El reporte fue hecho cerca de las 01:40 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron al bulevar Licenciado Salomón González Blanco para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

No frenó a tiempo

Al llegar observaron que la malla perimetral estaba derribada y en el fondo sobre el estacionamiento de la Central de Abastos había una unidad particular con daños en la carrocería.

Los uniformados señalaron que el automovilista descendía de la rampa del fraccionamiento Vida Mejor, pero no logró frenar a tiempo y acabó yéndose de frente, derribando la malla perimetral y precipitándose alrededor de cuatro metros. Acabó justo en la plancha de descenso y ascenso de carga.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente considerables daños materiales.