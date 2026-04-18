Carambola en zona del mercado; solo hubo daños

Una carambola entre tres vehículos se registró en la zona comercial aledaña al mercado público Guadalupe, en el municipio de Palenque, dejando únicamente daños materiales y movilización de autoridades viales.

El accidente sucedió sobre la avenida 12 de Octubre, en la parte trasera del centro de abasto, donde un automóvil de color rojo impactó por alcance a un taxi, el cual a su vez colisionó contra otra unidad del transporte público.

No respetó la distancia

Testigos en el lugar señalaron que el conductor del vehículo particular no habría guardado la distancia adecuada, lo que derivó en el choque múltiple.

Asimismo, de manera extraoficial, se mencionó que la posible distracción por el uso del teléfono celular pudo haber influido en el percance, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras el incidente, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación en la zona, la cual se vio afectada momentáneamente en lo que se retiraban los vehículos.

Las autoridades viales promovieron el diálogo entre los conductores involucrados, quienes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando así que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público (MP).

A pesar de lo fuerte del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones materiales en las unidades. Autoridades reiteraron el llamado a manejar con cuidado, respetar la distancia entre vehículos y evitar distracciones al volante.