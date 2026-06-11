Carreterazo en curva salda con ocho heridos

Ocho personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente carretero suscitado sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Acala, en las inmediaciones de la zona conocida como El Recreo.

De acuerdo con datos obtenidos, el hecho se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando un automóvil particular —color azul, placas de circulación de Chiapas— presuntamente invadió el carril contrario al tomar una curva, impactándose de frente contra una unidad de transporte público tipo Urvan —línea Cuxtepeques, número económico SCT CC 0186-23— que se dirigía hacia Tuxtla Gutiérrez.

Auxilian a heridos

Debido a lo fuerte del encontronazo, ocho personas resultaron con múltiples lesiones y daños materiales valuados por miles de pesos.

Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas, quienes les brindaron la atención prehospitalaria a los conductores y pasajeros.

En tanto, elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron para coordinar las labores de auxilio, controlar la circulación y realizar el peritaje correspondiente.

Durante varias horas, la vialidad permaneció obstruida de manera parcial debido a las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Habitantes y conductores que transitan con regularidad por esta carretera señalaron que el tramo donde ocurrió el accidente se ha convertido en un punto crítico, debido a las constantes colisiones registradas en los últimos meses.

Una hora más tarde, dos grúas con plataforma se encargaron de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar por fin la circulación.