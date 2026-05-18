Carreterazo entre unidad de carga y un particular

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero registrado durante las últimas horas de la noche del sábado sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del sitio conocido como El Parachico.

El percance se dio aproximadamente a las 22:10 horas, lo que generó la movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal hacia el carril que conduce de poniente a oriente, luego de que automovilistas reportaran un fuerte choque entre un automóvil particular y una unidad de carga.

Trató de ganar el paso

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo sedán de la marca Nissan rotulado con logotipos de una empresa privada, presuntamente intentó ganarle el paso a un camión de carga mientras circulaban sobre dicho tramo.

Sin embargo, la maniobra provocó que ambas unidades colisionaran, ocasionando que el automóvil fuera arrastrado varios metros sobre la cinta asfáltica antes de quedar detenido a un costado de la vialidad.

Después del encontronazo, dos personas resultaron con múltiples lesiones en extremidades, por lo que al lugar arribaron paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil para brindarles atención prehospitalaria inmediata.

Luego de ser valorados por los socorristas, se informó que los heridos no presentaban nada grave, así que no fue necesario trasladarlos a un hospital, aunque permanecieron algunos minutos bajo observación médica en la zona del accidente.

Mientras tanto, elementos de vialidad llevaron a cabo labores de abanderamiento y control del tráfico para prevenir otro incidente, debido a la reducción parcial de carriles ocasionada por las unidades involucradas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma efectuó el retiro de los vehículos accidentados, mismos que fueron trasladados al corralón correspondiente para continuar con el deslinde de responsabilidades y con el proceso legal.