Casi vuelca por mal estado de vía federal

Con crisis nerviosa terminó el operador de una pesada unidad la tarde del martes al extremo oriente del municipio de Cintalapa luego de abandonar la vía de comunicación. Los primeros informes hacen referencia al mal estado de la vialidad como factor principal del percance.

Trascendió que minutos antes del mediodía, el conductor de un tráiler con doble caja se llevó tremendo susto al ver que el tractocamión se inclinó al costado derecho.

Esto luego de caer en un pequeño desnivel de la vialidad, la cual estaba en mantenimiento, provocando que el tráiler se fuera de costado hasta casi volcar.

Por ello, rápidamente personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se constituyó al kilómetro 79 del tramo Cintalapa-Jiquipilas, donde se entrevistaron con el trailero para conocer el contexto del accidente.

Se dio a conocer que viajaba con dirección al municipio de Ocozocoautla para recibir una carga de maíz cuando de pronto perdió el control de la unidad. El llevar los remolques vacíos le benefició y no cayó de lado.

Finalmente, el personal solicitó el apoyo de una grúa para retirar la pesada unidad; sin embargo, otro trailero inició la maniobra para que minutos más tarde lograran retirar de la maleza el tractocamión, liberando el tránsito en ambos sentidos de la vía de comunicación federal.