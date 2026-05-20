Catracho cae de andamio y termina hospitalizado

Un trabajador de la construcción resultó seriamente lesionado luego de caer de un andamio mientras realizaba labores de albañilería en una obra ubicada en la zona conurbada de la colonia Pakal Ná, en el municipio de Palenque.

El albañil fue identificado como Selvin Abraham “N” (40 años), originario de Honduras, quien presuntamente laboraba en la construcción de una vivienda cuando ocurrió el accidente.

Incidente

De acuerdo con datos obtenidos por este medio informativo, el catracho se encontraba realizando maniobras sobre un andamio de aproximadamente tres metros de altura cuando por causas aún no esclarecidas perdió el equilibrio y cayó, golpeándose violentamente contra el suelo.

Compañeros de trabajo señalaron que el impacto le provocó diversas contusiones y lesiones de consideración, principalmente a la altura de la cabeza y en una ceja donde presentó abundante sangrado, además de quedar semiinconsciente tras la caída.

El percance generó momentos de preocupación entre los trabajadores de la obra, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle auxilio.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le proporcionaron atención prehospitalaria en el lugar y tras valorar la gravedad de sus lesiones determinaron trasladarlo de urgencia al hospital general para recibir atención médica especializada inmediata.

Piden ayuda

Autoridades y personal de emergencia exhortaron a reforzar las medidas de seguridad en obras de construcción, especialmente en trabajos que se hacen en alturas, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida de los obreros.

De manera extraoficial, compañeros del herido solicitaron el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para ayudar en la recuperación del albañil, debido a que su situación económica y estancia en el municipio son inciertas, ya que presuntamente se encontraba en tránsito persiguiendo el llamado “sueño americano”.