Chocan dos y dejan gasolina derramada

Sobre la vía de cuota que comunica a Chiapa de Corzo con San Cristóbal de Las Casas, un accidente vehicular provocó la movilización de corporaciones de emergencia y cuerpos de seguridad, luego de que dos unidades colisionaran a la altura del kilómetro 38+500.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil compacto de color rojo y una camioneta de carga, cuyos daños materiales fueron visibles después del fuerte impacto, generando preocupación entre automovilistas que transitaban por la zona.

Luego de recibir el reporte, elementos de emergencia arribaron al sitio y detectaron derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica, situación que representaba un riesgo para otros conductores debido a la posibilidad de derrapes o incluso un incendio.

Ante ello, personal operativo realizó maniobras de seguridad para controlar la situación y evitar mayores peligros, mientras elementos de auxilio carretero y de la Guardia Nacional coordinaron el flujo vehicular para facilitar las labores de atención y retiro de las unidades accidentadas.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente únicamente dejó daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

Vialidad afectada

La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos mientras se realizaban trabajos de limpieza y el retiro de los vehículos involucrados, restableciéndose posteriormente el tránsito con normalidad.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos carreteros donde las condiciones de la vía pueden incrementar el riesgo de percances.